Fuhuş operasyonunda mahkeme kararını verdi: İş yerlerine ruhsat iptali

Mersin’in Gülnar ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyon düzenlenen iki işletmenin ruhsat iptali için yasal süreç başlatıldı.
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Gülnar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından ilçede fuhuş suçuna karşı çalışma gerçekleştirdi. İlçede gazino ve restoran olarak faaliyet gösteren 2 işletmeye yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. İş yerlerinin ruhsat iptali için gerekli yasal işlemler başlatıldı.