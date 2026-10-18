Fuhuş operasyonunda mahkeme kararını verdi: İş yerlerine ruhsat iptali

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Gülnar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından ilçede fuhuş suçuna karşı çalışma gerçekleştirdi. İlçede gazino ve restoran olarak faaliyet gösteren 2 işletmeye yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. İş yerlerinin ruhsat iptali için gerekli yasal işlemler başlatıldı.