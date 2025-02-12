Fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

Haberin Devamı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama' suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında Malatya ve Antalya'da bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 1 ruhsatsız tabanca, 63 fişek, 2 havalı tabanca, 2 bilgisayar, 6 cep telefonu, 2 kayıt cihazı ile muhtelif eşyalar ele geçirildi, 32 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan 21 kişi salıverilirken, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)