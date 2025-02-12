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Fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Antalya#Suç
Fuhuş operasyonunda 3 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 10:09

Malatya ve Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama' suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında Malatya ve Antalya'da bazı adreslere operasyon düzenledi.

Fuhuş operasyonunda 3 tutuklama
Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 1 ruhsatsız tabanca, 63 fişek, 2 havalı tabanca, 2 bilgisayar, 6 cep telefonu, 2 kayıt cihazı ile muhtelif eşyalar ele geçirildi, 32 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan 21 kişi salıverilirken, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)
Fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

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#Malatya#Antalya#Suç

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