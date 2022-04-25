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Fuhuş operasyonunda 20 kişiye toplam 23 bin 420 TL idari para cezası

#Denizli#Fuhuş Operasyonu#Para Cezası
Fuhuş operasyonunda 20 kişiye toplam 23 bin 420 TL idari para cezası

Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 415 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 102 bin 617 kişi sorgulanırken aranması olan 100 şahıs tutuklandı. Fuhuş ve kumar operasyonlarında 24 kişi gözaltına alındı. Fuhuş olayına karışan 20 kişiye toplam 23 bin 420 TL idari para cezası uygulanmıştır.

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Denizli’de gerçekleştirilen denetimler 18 ile 24 Nisan 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 415 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 102 bin 617 kişinin GBT, HES kodu ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Bir dernek lokalinde yapılan kontrollerde kumar oynandığı tespit edilerek 4 kişiye toplam 7 bin 276 TL idari para cezası kesilirken, 1 kişiye ise “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan adli işlem yapıldı. Kahvehanelerde yapılan kontrolde 4 iş yerinde 1’inin ruhsatsız çalıştığı tespit edildi. Fuhuş olayına karışan 20 kişiye toplam 23 bin 420 TL idari para cezası uygulanmıştır.

100 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 100 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 45 adet fişek, 3 adet bıçak, 2 adet çalıntı motosiklet, 16 adet tuşlu cep telefonu, 1 adet çalıntı altın zincirli gerdanlık, 1 adet çalıntı pırlanta yüzük, 1 çift çalıntı altın küpe, 1 adet çalıntı saat, çeşitli miktarlarda çalıntı market malzemeleri, çalıntı kıyafet ve çalıntı hurda malzemeleri ile kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 200 TL para ele geçirildi.

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Geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 8 ayrı adreste bulunan toplam 80 apart dairesi kontrol edildi. Denetimler sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

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#Denizli#Fuhuş Operasyonu#Para Cezası

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