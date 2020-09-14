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Kazım BULUT - DHA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 13:54 | Son Güncelleme:

Fuhuş için 2 kadınla anlaşan 2 arkadaşa büyük şok!

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, fuhuş için buluştukları 2 kadınla aynı odaya çıkan 2 arkadaş, silahlı 3 kişi tarafından gasbedildi. Gaspçılar ile suç ortakları kadınlar, yakalanarak gözaltına alındı.

Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’nde bu sabah yaşanan olayda, O.A. ve O.S., fuhuş için Burcu Y. ve Kader Y. ile bir otelde buluştu. 2 erkek, kadınlarla bir odaya çıktı. Ancak kısa süre sonra odaya elleri silahlı Umut Y.A., Cüneyt T. ve Kemal S. girdi. O.A. ve O.S.'nin değerli eşyaları ile paralarını gasbeden 3 şüpheli, kadınlarla birlikte kaçtı.

Fuhuş için 2 kadınla anlaşan 2 arkadaşa büyük şok

İhbar üzerine araştırma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2'si kadın 5 şüpheliyi, kaçtıkları otomobilde yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada gasbedilen eşyalar ve para ile uyuşturucu madde ve 3 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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