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Fuhuş çetesinin şifreleri çözüldü! 13 şüpheli gözaltına alındı

#Muğla#Fethiye #Fuhuş
Fuhuş çetesinin şifreleri çözüldü 13 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yurt dışından iş vaadiyle kandırıp getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 13 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin teknik takibe takılmamak için arayanlara, 'Son model araçlarımız geldi', 'Kızımız evinizi temizlik için hazır' diyerek, şifreli bilgi verdiği belirtildi.

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Fethiye ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis, şebekenin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi. Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları, 'Çok para kazanacaksınız' diyerek ikna etmeye çalışıp fuhşa zorladıkları belirlendi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğrafları çekilirken, ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit edildikleri öğrenildi. Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla fuhuş yapacak kadınların müşterilere ulaşmalarının ve tekrar geri dönmelerinin sağlandığı belirlendi.

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TEKNİK TAKİBE TAKILMAMAK İÇİN ŞİFRELİ KONUŞMUŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından geçen 11 Mayıs'ta saat 06.00 sıralarında operasyon için harekete geçti. 10 farklı adrese 15 ekip ve 65 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan 22 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Teknik takibe takılmamak için arayanlara 'Son model araçlarımız geldi', 'Kızımız evinizi temizlik için hazır' diyerek, şifreli konuştuğu belirlenen şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Muğla#Fethiye #Fuhuş

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