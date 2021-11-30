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Fuhuş çetesine 'VİP 1' operasyonu! Akılalmaz detaylar: Katalog şeklinde göndermişler

#Fuhuş#Operasyon#Bursa

Bursa ve İstanbul'da kadınları fuhuşa zorlayan çeteye yönelik düzenlenen VİP 1 Operasyonu'nda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin fuhuşa zorladıkları kadınların fotoğraflarını müşterilerine katalog şeklinde gönderdikleri ve 2 saat için 200 dolar fiyat belirledikleri ortaya çıktı.

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İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 12 şüphelinin başta yabancı uyruklular olmak üzere çok sayıda kadını fuhuşa zorladığını ve fuhuş için yer temin ettiğini belirledi. Bursa Cumhuriyet Savcılığı, yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. 200 polisin katılımı ile Bursa ve İstanbul'da 15 ayrı adrese şafak vakti operasyon düzenlendi.

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Fuhuş çetesine VİP 1 OperasyonuFuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu!Haberin Tüm Görselleri

'VİP 1' ismi verilen operasyonda 2'si yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı. Fuhuşa zorlanan 11'i yabancı uyruklu 20 kadın, ifadeleri için emniyete götürüldü.

Fuhuş çetesine VİP 1 operasyonu Akılalmaz detaylar: Katalog şeklinde göndermişler


LÜKS OTELLER TERCİH EDİLMİŞ

Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 dolar, 38 bin Türk Lirası, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile müşterilerin isimlerinin ve randevu saatlerinin yazıldığı çok sayıda çetele ve yabancı uyruklu kadınlara ait pasaportlar ele geçirildi. Kadınların fotoğraflarından oluşan katalogların özel müşterilere internet aracılığıyla gönderildiği ve 2 saat için 200 dolar fiyat belirlendiği tespit edildi. Şüphelilerin fuhuş için ayrıca lüks otelleri tercih ettiği ortaya çıktı. Kadınlarla para karşılığı birlikte olduğu tespit edilen çok sayıda kişi ise emniyete çağrılarak ifadelerine başvuruldu.

Fuhuş çetesine VİP 1 operasyonu Akılalmaz detaylar: Katalog şeklinde göndermişler



'SAKİN OLUN, TÜRK POLİSİYİZ'

Öte yandan operasyon sırasında polis ekiplerinin kapıyı açan yabancı uyruklu kadınları, "Sakin olun, Türk polisiyiz" diyerek İngilizce uyarması dikkat çekti.

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#Fuhuş#Operasyon#Bursa

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