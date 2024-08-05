Fuhuş çetesine baskın

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Ekipler, farklı noktalardaki güzellik merkezi, fizyoterapi ve masaj salonlarını takibe aldı. 2 aylık teknik takipte ‘güzellik merkezi, fizyoterapi ve masaj salonu’ işletmecilerinin ve çalışanlarının 33 ayrı olaya karıştıkları, telefonda görüşmelerinde fuhuş için şifreli konuştukları ve müşterilerini özel odalarda ağırladıkları tespit edildi. Polis, operasyon için eşzamanlı olarak düğmeye bastı. ‘Baypas’ ismi verilen operasyonda, belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

KARAPARA AKLAMIŞLAR

Operasyonda polis, şüphelilerin banka hesaplarını da incelemeye aldı. Ekiplerin incelemesinde gözaltına alınan 10 kişiden 6’sının aklama suçuna karıştığı değerlendirildi. 6 şüpheliye ait 3 daire, 3 araç, 1 taksi plakasına ve 13 banka hesabına toplam 10 milyon 700 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmazlarına el konuldu. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7’si ‘fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek’ suçundan tutuklandı, 3’ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.