Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Fuhuş çetesinden 5 kadın kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Fuhuş#Çete#Operasyon
Fuhuş çetesinden 5 kadın kurtarıldı
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 07:00

İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri iki ay önce bir fuhuş çetesiyle ilgili bilgi aldı.

Haberin Devamı

Çetenin yakalanması için 2 Mayıs 2023 günü saat 06.00’da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Bahçelievler, Güngören, Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece ve Ümraniye’deki 11 adrese yönelik baskınlarda çete üyesi 6’sı kadın 8 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda 1’i yabancı uyruklu 4 kadın da çetenin elinden kurtarıldı. Aramalarda, 13 cep telefonu, 14 SIM kart, 2 hafıza kartı, kira sözleşmesi, kurusıkıdan bozma tabanca, ruhsatsız ve seri numarası bulunmayan tabanca ile  352 mermi ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fuhuş#Çete#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı?

#Anneler Günü
Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

#Kordon Kanı
NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

#Jimmy Butler