Fuhuş çetesinden 5 kadın kurtarıldı

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Çetenin yakalanması için 2 Mayıs 2023 günü saat 06.00’da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Bahçelievler, Güngören, Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece ve Ümraniye’deki 11 adrese yönelik baskınlarda çete üyesi 6’sı kadın 8 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda 1’i yabancı uyruklu 4 kadın da çetenin elinden kurtarıldı. Aramalarda, 13 cep telefonu, 14 SIM kart, 2 hafıza kartı, kira sözleşmesi, kurusıkıdan bozma tabanca, ruhsatsız ve seri numarası bulunmayan tabanca ile 352 mermi ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.