Fuhuş çetesi tutmuşlar

Hürriyet Arama×
E-bültenler Günlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Marmara için tarih verdi En yetkili isimden rahatlatan açıklama: Güvenle tüketinMarmara için tarih verdi! En yetkili isimden rahatlatan açıklama: Güvenle tüketin#Müsilaj
Fatih Terimden kritik hamleler Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu MorutanFatih Terim'den kritik hamleler! Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan#Fatih Terim
Mesut Özil çılgına döndü Küfürler savurup şişeleri tekmeledi...Mesut Özil çılgına döndü! Küfürler savurup şişeleri tekmeledi...#Fenerbahçe
O kahkahanın sırrı ortaya çıktı Perde arkasını Erdoğan anlattıO kahkahanın sırrı ortaya çıktı! Perde arkasını Erdoğan anlattı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Siyasi cinayetler soruşturması ne durumdaSiyasi cinayetler soruşturması ne durumda?#Kemal Kılıçdaroğlu
İşte Enver Yücelin doğduğu ev... Dünyaya örnek olmak çocukluk hayalimdiİşte Enver Yücel'in doğduğu ev... 'Dünyaya örnek olmak çocukluk hayalimdi'#BAU Global Başkanı Enver Yücel
Terör örgütü PKK’nın parçası, iktidarın parçası olacakmışTerör örgütü PKK’nın parçası, iktidarın parçası olacakmış!#HDP
Galatasaray zirveye kuruldu Moskovada tek golGalatasaray zirveye kuruldu! Moskova'da tek gol#UEFA
Dünya sıraya girdi... Bir ülke daha Türkiyeden SİHA alacakDünya sıraya girdi... Bir ülke daha Türkiye'den SİHA alacak#Kırgızistan
Sosyal medya tartışması kanlı bitti Yakınları sinir krizi geçirdiSosyal medya tartışması kanlı bitti! Yakınları sinir krizi geçirdi#Sosyal Medya
Fenerbahçe tur şansını zora soktuFenerbahçe tur şansını zora soktu!#UEFA
Bakan Koca yaş ortalaması düştü diyerek son durumu paylaştıBakan Koca 'yaş ortalaması düştü' diyerek son durumu paylaştı#Koronavirüs
PFDK, Trabzon-F.Bahçe maçının kararlarını açıkladı İşte Bayındır ve Samuelin cezaları...PFDK, Trabzon-F.Bahçe maçının kararlarını açıkladı! İşte Bayındır ve Samuel'in cezaları...#Fenerbahçe
Fenerbahçe-Antwerp maçında çok konuşulan karar Mbwana Samatta golü attı ama...Fenerbahçe-Antwerp maçında çok konuşulan karar! Mbwana Samatta golü attı ama...#Fenerbahçe
FETÖ firarisi Akın İpeke AİHMden ret: Kabul edilemezFETÖ firarisi Akın İpek'e AİHM'den ret: Kabul edilemez#FETÖ
HABERLERGündem Haberleri

Fuhuş çetesi tutmuşlar

#Fuhuş Çetesi#İşkence#Kadın
Fuhuş çetesi tutmuşlar

İş vaadiyle yurtdışından İstanbul’a getirdikleri kadınlara tehdit ve işkenceyle fuhuş yaptıran 10 kişilik çete çökertildi. Ekipler, 1’i Kenyalı 8’i Özbek 9 kadını kurtardı. Operasyonda, kadınların pazarlandıkları kişilerin ve kazandıkları paraların kaydedildiği 3 defter ele geçirildi.

Haberin Devamı

GÖÇMEN Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından iş vaadiyle kandırılarak İstanbul’a getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisini aldı. 2019 yılında Özbek bir kadın da polise sığınarak kendisine zorla fuhuş yaptırıldığını iddia etmişti. Kadının ihbarıyla basılan 5 evde 10 kişi gözaltına alınmıştı. Ancak çete çalışmaya devam etti. Polis ekipleri kimlikleri belirlenen kadınların peşine düştü. Altı ay süren teknik ve fiziki takibin ardından elebaşılığını İbrahim Y.’nin yaptığı çeteye ulaşıldı. Çete, yurtdışında bağlantı kurduğu kadınları yüksek maaş vaadiyle Türkiye’ye getiriyordu. Kadınlarla iletişim kuran çetenin Özbekistan ayağı Saodat N. isimli kadındı.

Hasta ve çocuk bakacaklarını sanan kadınlar İstanbul’a geldiklerinde çete üyelerince karşılanıyor, yerleştirildikleri evlerde fuhuşa zorlanıyorlardı. Polis ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 11 Ekim’de Beşiktaş ve Şişli’deki evlere operasyon yaptı. Çete elebaşı İbrahim Y., İsmail B., Hasan Y. ve Özbek kadın Saodat N.’nin de arasında bulunduğu 10 kişi yakalandı. Adreslerde tutulan 1’i Kenya, 8’i Özbekistan uyruklu 9 kadın kurtarıldı.

Fuhuş çetesi tutmuşlar

Haberin Devamı

HER ŞEYİ KAYDETMİŞLER

Polis ekipleri evlerde yaptığı aramada 3 bin 300 prezervatif, 14 cep telefonu ve paraların yanı sıra fuhuş çetelesinin tutulduğu 3 defter ele geçirdi. Defterlerde, kadınların detaylı kimlik bilgilerinin yanı sıra fiziksel özellikleri, hangi kadının kiminle ve ne zaman birlikte olduğu, fuhuş karşılığında kaç para alındığı bilgileri gün gün kaydedilmişti.

İbrahim Y. ayrıca sürekli müşterileri arasında bir WhatsApp grubu kurmuş, sözde otomobil pazarlar gibi mesajlar atıyordu. Grupta atılan “Yavuz otomotiv açıldı. Yeni araçlarımız geldi. Duyurulur” mesajı çetenin yeni kadınlar getirdiğini haber veriyordu.

Kurtarılan kadınlar, çetenin bir kerelik fuhuş için 12 dakika kuralı koyduğunu, bir müşteriyle odaya giren kadının 12 dakika içinde dışarı çıkmazsa dayak yediğini anlattı.

İşlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen İbrahim Y. ile adamları İsmail B., Hasan Y. ve Saodat N. tutuklandı. Altı kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çetenin elinden kurtarılan 9 kadın ülkelerine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fuhuş Çetesi#İşkence#Kadın

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...

Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı?