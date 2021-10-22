Fuhuş çetesi tutmuşlar

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GÖÇMEN Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından iş vaadiyle kandırılarak İstanbul’a getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisini aldı. 2019 yılında Özbek bir kadın da polise sığınarak kendisine zorla fuhuş yaptırıldığını iddia etmişti. Kadının ihbarıyla basılan 5 evde 10 kişi gözaltına alınmıştı. Ancak çete çalışmaya devam etti. Polis ekipleri kimlikleri belirlenen kadınların peşine düştü. Altı ay süren teknik ve fiziki takibin ardından elebaşılığını İbrahim Y.’nin yaptığı çeteye ulaşıldı. Çete, yurtdışında bağlantı kurduğu kadınları yüksek maaş vaadiyle Türkiye’ye getiriyordu. Kadınlarla iletişim kuran çetenin Özbekistan ayağı Saodat N. isimli kadındı.

Hasta ve çocuk bakacaklarını sanan kadınlar İstanbul’a geldiklerinde çete üyelerince karşılanıyor, yerleştirildikleri evlerde fuhuşa zorlanıyorlardı. Polis ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 11 Ekim’de Beşiktaş ve Şişli’deki evlere operasyon yaptı. Çete elebaşı İbrahim Y., İsmail B., Hasan Y. ve Özbek kadın Saodat N.’nin de arasında bulunduğu 10 kişi yakalandı. Adreslerde tutulan 1’i Kenya, 8’i Özbekistan uyruklu 9 kadın kurtarıldı.

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HER ŞEYİ KAYDETMİŞLER

Polis ekipleri evlerde yaptığı aramada 3 bin 300 prezervatif, 14 cep telefonu ve paraların yanı sıra fuhuş çetelesinin tutulduğu 3 defter ele geçirdi. Defterlerde, kadınların detaylı kimlik bilgilerinin yanı sıra fiziksel özellikleri, hangi kadının kiminle ve ne zaman birlikte olduğu, fuhuş karşılığında kaç para alındığı bilgileri gün gün kaydedilmişti.



İbrahim Y. ayrıca sürekli müşterileri arasında bir WhatsApp grubu kurmuş, sözde otomobil pazarlar gibi mesajlar atıyordu. Grupta atılan “Yavuz otomotiv açıldı. Yeni araçlarımız geldi. Duyurulur” mesajı çetenin yeni kadınlar getirdiğini haber veriyordu.

Kurtarılan kadınlar, çetenin bir kerelik fuhuş için 12 dakika kuralı koyduğunu, bir müşteriyle odaya giren kadının 12 dakika içinde dışarı çıkmazsa dayak yediğini anlattı.

İşlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen İbrahim Y. ile adamları İsmail B., Hasan Y. ve Saodat N. tutuklandı. Altı kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çetenin elinden kurtarılan 9 kadın ülkelerine gönderildi.