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Fuhuş bataklığına polis darbesi: 10 kadın sınır dışı edildi

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#Konya#Fuhuş#Operasyon
Fuhuş bataklığına polis darbesi: 10 kadın sınır dışı edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 11:22

Konya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, erkeklerle ilişkiye girmeye zorlanan 10 yabancı uyruklu kadın adli işlemlerin ardından sınır dışı edildi. Ayrıca 3 şüpheli de gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, yabancı uyruklu kadınları para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorlayan bir şebekenin olduğu bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Fuhuş bataklığına polis darbesi: 10 kadın sınır dışı edildi

Operasyonda 3 kişi, 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlarından gözaltına alındı. Fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 10 kadında haklarında başlatılan adli işlemin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2 kişi da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

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Fuhuş bataklığına polis darbesi: 10 kadın sınır dışı edildi

 

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#Konya#Fuhuş#Operasyon

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