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Fuhuş ağı çökertildi

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#Fuhuş Çetesi#Fuhuş Operasyonu#İstanbul Fuhuş Operasyonu
Fuhuş ağı çökertildi
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 07:00

İstanbul’da internet siteleri üzerinden kadınları ev ve otellere göndererek fuhuş yaptıran çete, Ahlak Büro Amirliği’nce tespit edildi.

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Yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Avcılar, Esenyurt, Bağcılar, Fatih ve Bakırköy’de bulunan toplam 13 adrese, 22 Nisan sabahı eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2’si yabancı uyruklu 4’ü kadın, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve otellerde fuhuş yaptırıldığı belirlenen biri yabancı uyruklu 4 kadın ise kurtarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol ile bir şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. İki yabancı uyruklu kadın ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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#Fuhuş Çetesi#Fuhuş Operasyonu#İstanbul Fuhuş Operasyonu

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