Fuhuş ağı çökertildi

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Yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Avcılar, Esenyurt, Bağcılar, Fatih ve Bakırköy’de bulunan toplam 13 adrese, 22 Nisan sabahı eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2’si yabancı uyruklu 4’ü kadın, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve otellerde fuhuş yaptırıldığı belirlenen biri yabancı uyruklu 4 kadın ise kurtarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol ile bir şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. İki yabancı uyruklu kadın ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.