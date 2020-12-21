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AA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 18:50 | Son Güncelleme:

Fuat Oktay'dan sağlık durumu ile ilgili paylaşım

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Fuat Oktay'dan sağlık durumu ile ilgili paylaşım
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Ankara'da Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşurken rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sağlık durumu hakkında Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Oktay'ın paylaşımı şöyle;

Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim.

Başta Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Sağlık Bakanımız olmak üzere; telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum.

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