AA
Son Güncelleme:
Fuat Oktay'dan sağlık durumu ile ilgili paylaşım
Ankara'da Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşurken rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sağlık durumu hakkında Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Oktay'ın paylaşımı şöyle;
Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim.
Başta Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Sağlık Bakanımız olmak üzere; telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle