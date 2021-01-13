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Gündem
Aslıhan ALTAY KARATAŞ/DHA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 18:08 | Son Güncelleme:

Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

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Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız her ahval ve ortamda dimdik durarak milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini sonuna kadar korumuş ve temsil etmiştir. Kılıçdaroğlu’nun şan ve şerefinin korunması ile ilgili bir iddiamız yoktur" dedi.

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