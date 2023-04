Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na: HDP ile kapalı kapılar ardında ne konuştun?

Haberin Devamı

AK Parti'den Ankara 3'üncü bölge 1'inci sıra milletvekili adayı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Sincan ilçesinde, Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekilleri Seçimi öncesi kapsamında bazı ziyaretlerde bulundu. Oktay, ilk olarak Sincan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Oktay, burada yaptığı konuşmada, "14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza balkon konuşmasını yaptıracağız. Doğru zamanda doğru adamla doğru kadrolarla 'durmak yok yola devam' diyoruz. 14 Mayıs bir bayram olacak ve işareti de Sincan'dan verilecek. Bizim mücadelemiz terör örgütleriyledir. Birliğimize beraberliğimize kimse dil uzatamaz. Bizim mücadelemiz PKK'ya özgürlük diyenlerle, FETÖ'yledir. Onlara kapıları açacağız, özgürlük getireceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacağız diyenlerledir. Türkiye'yi manda zihniyetiyle yönetmek isteyenlerledir" ifadelerini kullandı.



'HDP İLE KAPALI KAPILAR ARDINDA NE KONUŞTUN?'



Oktay, konuşmasının devamında, "Sana söz' diyor ya onları masaya oturtan '7'li Maşa'ya dönüştürenlere veriyor o sözü. 'Irak'tan Suriye'den askerleri çıkaracağım, terör devleti kurmanıza müsaade edeceğim' diyor. 'Terörle mücadelede sizin sözünüzden çıkmayacağım' diyor. 'PKK ile mücadele etmem, kapıları açarım özgürlük veririm' diyor. Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu ülkenin bölünmesine asla izin vermeyiz' deyince 'bayrak, vatan kırmızı çizgimiz' demeye başladılar. Ne konuştun HDP ile kapalı kapılar ardında? Niye açıklamıyorsun? Neyi sattınız? Ne yaptınız da bugün Kandil'den açıklama yapıyorlar. Terörist başlarından bir tanesi diyor ki; 'Kılıçdaroğlu'nu desteklemek zorundayız, eğer Erdoğan gelirse bizim kökümüzü kazır, bizi bitirecek bunlar Kılıçdaroğlu'nu desteklememiz lazım.' Sizin kökünüzü kazıyacağız, nereye giderseniz gidin. Dünyanın neresine kaçarsanız kaçın arkanızda kim olursa olsun kime güvenirseniz güvenin içeride 7'li mi 70'li maşanız var hepsine meydan okuyoruz. '7'li Maşa'nın başı bu ülkeye Cumhurbaşkanı olacakmış. Halil İbrahim sofrasıymış. O birlik beraberlik bereket sofrasıdır Türkiye'nin paylaşım sofrası değildir. Milletimiz bu kirli oyunu çok net görüyor, 'dur' diyor. 14 Mayıs'ta '7'li Maşa'ya 'dur' diyecek. 300 milyar dolar getirecekmiş, sen nasıl yazıldığını biliyor musun ki? Hangi eseri meydana getirdiniz? Hangi işi yaptınız da sizinle anılacak? Bunlar millete hizmet etmeye gelmiyor kendilerine koltuk dağıtmaya yandaşlarına milletin kasasını emanetini peşkeş çekmeye geliyorlar" diye konuştu.



'İLK YIL 319 BİN KONUTU TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ'



Oktay, buradaki konuşmasının ardından Sincan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğine geçti. İftarın ardından partililere konuşma yapan Oktay, "6 Şubat'ta çok büyük bir deprem yaşadık. Kahramanmaraş merkezli bu depremde 11 ilimiz bu deprem kasırgasından, tarihte eşine az rastlanır asrın felaketinden büyük yara aldı. Bizler de depremin ilk günlerinden itibaren bölgedeki insanımızın, vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Zorlu kış şartlarında, olabilecek en hızlı şekilde, enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmaya, onları sağ salim enkazdan kurtarmaya gayret ettik. Son günlerde medya depremzedelerimize olan ilgisini yitirmiş olsa da bizim ilgimiz zerre miskal eksilmiş değil. Kalbimiz, aklımız sürekli orada. Emeğimiz, gücümüz de sürekli orada. Her türlü imkanı deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın huzuru ve konforu için seferber etmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da açıkladı. İnşallah, bayramdan önce Hatay hariç, diğer bütün illerimizde enkazları kaldırma çalışması tamamlanmış olacak. Onun haricinde, Allah’ın izniyle ilk yıl 319 bin konutu teslim etmiş olacağız. Akabinde bunu 650 bin konuta kadar yükselteceğiz ve bölgeden ancak o zaman ayrılacağız. Bir kez daha kaybettiğimiz vatandaşlarımız için Allah'tan rahmet diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.



'ANKARA METROLARI M2-M3 BAĞLANTI HATTINI 2024 YILINDA HİZMETE SUNACAĞIZ'



Oktay, millete hizmetin kendilerinin işi olduğunu ve masa başında değil iş başında olduklarını vurgulayarak, "Şu '7'li Maşa'nın tek dikili ağacı yokken, bizim 81 vilayette projemiz var. Köylere varıncaya kadar ülkemizin her bir karışında bir hizmetimiz, bir etkinliğimiz var. İşte Sincan bunun şahidi. Sincan'da eğitimden sağlığa, ulaştırma alt yapı yatırımlarından TOKİ yatırımlarına kadar insanımızın hayat kalitesini artıracak birçok projeyi gerçeğe dönüştürdük. Sincan'a 16 bin 253 konut kazandırdık. Türkiye'nin en büyük konut, iş yeri ve arsa kampanyasının ilk temel atma töreni de biliyorsunuz Sincan'da gerçekleşti. 'İlk evim, ilk iş yerim' projesi kapsamında da toplam 6 bin 426 konutu Sincan'a kazandıracağız. Sincan Adalet Binası'nı tamamlayarak hizmete açtık. Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nun yapımını tamamladık. 2020 yılında Sincan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi hizmete açılmıştır. Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi açıldı. Başkentray Projesi'nin tamamlanmasıyla Kayaş-Ankara-Sincan hattında 2018 yılında tren seferleri başladı. Bugüne kadar Başkentray ile 60 milyon yolcu taşındı. Uzunluğu 15 kilometreyi aşan ve 11 istasyondan oluşan Batıkent-Sincan Metrosu'nu 2014 yılında Ankaralıların hizmetine sunduk. Ankara Metroları M2 - M3 Bağlantı Hattını da tamamlayarak inşallah 2024 yılında hizmete sunacağız. Hattın tamamlanmasıyla birlikte Koru, Yaşamkent, Başkent Üniversitesi, Bağlıca ve Sincan arasında yolculuk talebine cevap verecek kentiçi raylı sistem hattı tesis edilecek. Bu hat ile Eryaman-Sincan-Koru arası yolculuk sürelerinin kısaltılması hedefleniyor" dedi.



'BUNLARINKİ STEPNELİ DEMOKRASİ'



Oktay, Türkiye'yi çok daha aydınlık yarınlara taşımayı arzuladıklarını belirterek konuşmasına şöyle devam etti:



"Bir kez daha milletin huzurundayız. Bir kez daha halkımızın karşısındayız. Bir kez daha insanımızdan yetki ve icazet istiyoruz. Çünkü biz gücümüzü milletten, millet iradesinden alıyoruz. Çünkü biz gücümüzü sandıktan alıyoruz. Hiçbir zaman sandık dışı yollara tevessül etmedik. Hiçbir zaman güneş motel benzeri olaylara kalkışmadık. Hiçbir zaman 'zafere giden yolda her şey mubahtır' demedik. AK Parti demokrasi kulvarında koşarken, bu geçen zamanda maalesef, muhalefeti birçok kez demokrasi dışı yollarda koştururken gördük. Önüne sandık koyar gibi yapanlar arkalarında vesayetle yürüyordu. Üzerinde ceket, gömlek, kravat taşıyarak demokrasi havariliğine soyunanlar, içlerinde üniforma, ellerinde silah taşıyorlardı. Dilinde hoşgörü olanların damaklarında nefret, akıllarında milli iradeye darbe vardı. Bunların ki stepneli demokrasi değerli kardeşlerim. Sandıktan ümidini kesince stepnelerine sarılıyorlar. İşte o stepne kimi zaman silah, kimi zaman terör, kimi zaman darbe, kimi zaman vesayet olarak karşımıza çıktı. Hamdolsun, bizim demokrasiden ve sandıktan başka bir alternatifimiz olmadı. Milletten başka bir adrese gitmedik. Milletten başka kimsenin kapısını çalmadık."