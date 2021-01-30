Fuat Oktay'dan Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Kabe kutsalımızdır, inanç ve ibadetimizin, birlik, beraberlik ve dayanışmamızın sembolüdür. Bunlardan nasibini almamış hadsizlerin, alemin kalbi Kabe'ye el ve dil uzatması alçalabilecekleri seviyede sınır tanımayacaklarının göstergesidir. Biz hükümet olarak gereğini yapmaktayız ve eminim Türk yargısı da hak ettikleri cezayı verecektir. Milletimizin oynanan oyunu görerek, bu çarpık zihniyet ve destekçileriyle arasına kalın bir set çekeceğine inancım tamdır."