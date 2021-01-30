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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 19:38 | Son Güncelleme:

Fuat Oktay'dan Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki

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Fuat Oktay'dan Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, "Biz hükümet olarak gereğini yapmaktayız ve eminim Türk yargısı da hak ettikleri cezayı verecektir." ifadelerini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kabe kutsalımızdır, inanç ve ibadetimizin, birlik, beraberlik ve dayanışmamızın sembolüdür. Bunlardan nasibini almamış hadsizlerin, alemin kalbi Kabe'ye el ve dil uzatması alçalabilecekleri seviyede sınır tanımayacaklarının göstergesidir. Biz hükümet olarak gereğini yapmaktayız ve eminim Türk yargısı da hak ettikleri cezayı verecektir. Milletimizin oynanan oyunu görerek, bu çarpık zihniyet ve destekçileriyle arasına kalın bir set çekeceğine inancım tamdır."

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