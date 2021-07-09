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Gündem
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 09.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fuat Oktay’dan 20 Temmuz teftişi

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Fuat Oktay’dan 20 Temmuz teftişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47’inci yıldönümü törenlerine katılmak üzere 20 Temmuz’da Ada’ya yapacağı ziyaret öncesi hazırlıkları yerinde görmek amacıyla Lefkoşa’ya geldi.

Oktay, Erdoğan’ın açılışını yapacağı Lefkoşa çevre yolu ile Maraş’taki Bilal Ağa mescidinin restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Maraş’taki mescidin yanısıra çevre düzenlemesi yapılan park alanı ve halk plajını da inceleyen Oktay, KKTC’nin kalkınmasına büyük öncelik verdiklerini belirtti. Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyaretinin bir yıl içinde ikinci olacağına dikkat çekti ve “Hem projeleri ve hazırlıkları yerinde görmek hem de yürütülen projeleri bizzat sahada, yerinde görüp incelemek amacıyla geldim” dedi. Oktay iki günlük temaslarında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’le görüştü, köy ziyaretleri yaparak halkla bir araya geldi.

Fuat Oktay’dan 20 Temmuz teftişi

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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