Fuat Oktay’dan 20 Temmuz teftişi

Oktay, Erdoğan’ın açılışını yapacağı Lefkoşa çevre yolu ile Maraş’taki Bilal Ağa mescidinin restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Maraş’taki mescidin yanısıra çevre düzenlemesi yapılan park alanı ve halk plajını da inceleyen Oktay, KKTC’nin kalkınmasına büyük öncelik verdiklerini belirtti. Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyaretinin bir yıl içinde ikinci olacağına dikkat çekti ve “Hem projeleri ve hazırlıkları yerinde görmek hem de yürütülen projeleri bizzat sahada, yerinde görüp incelemek amacıyla geldim” dedi. Oktay iki günlük temaslarında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’le görüştü, köy ziyaretleri yaparak halkla bir araya geldi.

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