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Fuat Oktay, Zeytindalı Harekatı'nın ilk şehidi Özalkan'ın ailesini ziyaret etti

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#Fuat Oktay#Musa Özalkan#Şehit Ailesi
Fuat Oktay, Zeytindalı Harekatının ilk şehidi Özalkanın ailesini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 19:44

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Zeytindalı Harekatı'nın ilk şehidi Piyade Astsubay Musa Özalkan'ın, Ankara'daki ailesini ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayramın ikinci gününde Zeytindalı Harekatı'nın ilk şehidi Piyade Astsubay Musa Özalkan'ın Sincan'da yaşayan ailesini ziyaret etti. Oktay, şehit ailesine Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim verdi. Şehit Özalkan için Kur’an-ı Kerim ve dua okundu. Oktay, aileyi Şehit Özalkan'ın devlete emaneti olarak gördüklerini söyledi.

Anne Hatice Özalkan, Allah gücünüze güç versin, fırsat vermesin kötülerden uzak eylesin. Oğlumun kızı Ayşe, Türk bayrağını gördüğü an 'burası babamın köyü' diyor. Vatanına bayrağına sevdalı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin Allah bizlere. Bizleri unutmayıp ziyaret ettiğiniz için sizlere duacıyız diye konuştu.Oktay, şehidin 5,5 yaşındaki kızı Ayşe ile de ilgilendi. Oktay'ın büyüyünce ne olmak istediğini sorduğu Ayşe, 'milletvekili' yanıtını verdi.

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ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİ ZİYARET

Oktay, Sincan ilçesindeki ziyaretleri kapsamında, Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü Şehit Ali Er Grup Amirliği'ni ziyaret etti. Kendisini kapıda karşılayan personeli selamlayan Oktay, grup amiri ile de görüşme gerçekleştirdi. 

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#Fuat Oktay#Musa Özalkan#Şehit Ailesi

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