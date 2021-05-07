Fuat Oktay yanıtladı: Kapanma uzar mı?

Oktay, NTV’de katıldığı programda ‘Tam kapanma uzar mı?’ sorusuna şu yanıtı verdi: “Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Biz bu dönemde sanayinin çarklarını hiç durdurmadık. Üretim devam etti Türkiye’de. Sanayide çalışanların istihdamı da devam etti.” Oktay, ‘Muhalefetin yetersiz destek eleştirileri’ üzerine de şunları söyledi: “Esnafa yaptığımız hibe ödemeleri var. KDV indirimleri var. Stopaj indirimleri var. Çok farklı kısa çalışma ödeneklerimiz var. İşten fesih hakkının kaldırılması var. Böyle bir dönemde kimse çalışanını işten çıkaramaz. 130 milyara yakın kredi ertelemeleri var. Herhalde bunları destekten görmüyorlar.”

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