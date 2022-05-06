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Fuat Oktay ve Bakan Nebati'den Soylu'ya açık destek

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Ankara
Fuat Oktay ve Bakan Nebatiden Soyluya açık destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Soylu'yu ziyaretinde çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için başarılı çalışmalar gerçekleştiren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay ve Bakan Nebatiden Soyluya açık destek

Bakan Soylu'yu ziyaret edenler arasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer aldı. Bakan Nebati, ziyaretle ilgili Twitter'dan, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim" paylaşımında bulundu.
Fuat Oktay ve Bakan Nebatiden Soyluya açık destek

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