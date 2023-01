Fuat Oktay: Türkiye Yüzyılı bambaşka şeyler getirecek

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millet Kütüphanesi'nde, 'Süleyman Saim Tekcan Resim Sergisi'nin açılışını yaptı. Sergiyi gezdikten sonra açıklama yapan Oktay, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri çerçevesince Millet Kütüphanesi'ndeki ilk etkinlik olması ve muhteşem bir serginin burada açılıyor olması bugün çok büyük onur. Süleyman Saim Tekcan hocamız; hem resim hem heykel alanında tartışılmaz uluslararası boyutta, bizim çok büyük bir değerimiz. Türk tarihinde biliyorsunuz atın yeri bambaşkadır. At bir değerdir, dosttur, vefadır, kültürdür. Ama her şeyin ötesinde aslında sizi uzaklara götüren, uzağı yakın eden bir araçtır. Bugün çok ileri teknolojiler olsa bile bugün atın yeri sembolik anlamda aynıdır. Türkiye'de bu böyle olduğu gibi Türk Dünyası'nda da bu bütün gücü ile korunur. Türkmenistan'daki bir Ahal Teke'yi gördüğünüzde ayın kıymetini anlarsınız. Her yerde farklıdır ama bütün coğrafyaya baktığımızda da ayrı bir zenginlik. Tabii bunu hocalarımızın çizgileri ile birleştirince de bizim insanımızın kendi medeniyetimizin, aynı zaman da Türk tarihinde de atla olan insanımızın bir bütünlüğünü, bir dayanışması ve uyumunu görmüş olduk" dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NA GİRDİK"

Eserlerde bulunan at figürlerinin bir uyum içerisinde olduğunu söyleyen Oktay, eserlerin özelinde bir mesaj barındırdığını söyleyerek, "Yani Türkiye yüzyılına girdik. Alt yapıyı tamamladığımız ve üst yapı ile ilgili iddialı olarak girdiğimiz bir 2023 Türkiye yüzyılı bir uyum içerisinde, birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde olduğumuzda Türkiye yüzyılı bambaşka şeyler getirecek inşallah. Bu sergiye de baktığımızda Cumhuriyetin 100'üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde de onu görüyoruz. Yani o uyumun, birlikteliğin, beraberliğin, dostluğun, vefanın o medeniyet ile birleştiğinde ve diğer medeniyetlerle ilişkisinde çağdaş bir yorumlama ile de değerli hocamız bunu muhteşem bir şekilde de hocamız gravür sanatı ile de birleştirerek muhteşem bir sergi, muhteşem bir kitap oluşturmuşalar. Adı; At'nağme. Tüm vatandaşlarımızı da bu sergiye bekleriz. Muhteşem bir değer, Türkiye için bir değerdir bu. Sadece anlatılmakla anlaşılmaz diye düşünüyorum. Gelip görülmesi gerekir ve Bekir Ayvatoğlu'nun anlatımı ile de bambaşka bir güzellik kazanmış durumda" diye konuştu.

Serginin ev sahibi Süleyman Saim Tekcan ise Nazım Hikmet'in Davet şiirinden 'Dört nala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu vatan bizim' dizeleri ile serginin ana konusunu özetleyerek, "At olmazsa dünyada hiçbir imparatorluk olmayacaktı. Burada çok uzun bir tarih içerisinden süzülüp gelen dönemler var. Bu arada at ve atı buluşturduğum bir gravür dönemim var. Ama en önemlisi At'nağme diye bir kitap var burada. Bu kitap; boyut ve içerik itibari ile örnek olabilecek, atların daha doğrusu dünyada insan yaşamı içerisindeki çok önemli zaman dilimlerinde ne kadar etkili olduğunu gösteren bir kitap. Bu kitabın içerisinde de benim hayatımı atla bağlantımı anlatan birçok yazı ama bir yazı var ki; Ayvazoğlu'nun yazı benim için milat olacak bir yazı. Burada birçok teknik ile yapılmış atla ilgili gravürler var. Yağlıboyalar, heykeller ve seramik ile ilgili eserler var. Bir de beni anlatan bazı dokümanlar da var. Bütün bunlar benim için Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı içerisinde ocak ayında 3 ay kalabilecek bir serginin onurunu yaşattı bana bu sergi. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.