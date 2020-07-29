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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2020 - 21:32,Son Güncelleme:

Fuat Oktay: Tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız

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Fuat Oktay: Tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetleri tarafından Azerbaycan'da geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatın icra edilmeye başlandığını belirterek, "Tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetleri tarafından Azerbaycan'da geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat icra edilmeye başlandı. Kardeş Azerbaycan ile her zaman ve her koşulda birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay: Tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız


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