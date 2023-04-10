Fuat Oktay: Millet düşmanlarının umudunu bu seçimlere bağladığını görüyoruz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Polis Teşkilatı'nın 178'inci Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Polisler ile İftar Programı'nda konuştu. Oktay, "Polislerimiz, tam 178 yıldır canları pahasına, ailesinden, sevdiklerinden ayrı kalma pahasına ülkemiz ve milletimizin huzuru için mücadele ediyor. Emniyet camiamız, tüm kademeleriyle; fedakarlık, disiplin ve dikkat gerektiren ağır bir sorumluluğu yerine getiriyor. Ülkemizin 81 vilayetinde, asayişi, güvenliği ve huzuru sağlamak için, gece gündüz görev yapan toplam 340 bin kardeşime, Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkem ve milletim adına, teşekkür ediyorum. Burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Sizler, şerefli bir mesleğin mensupları olarak, sadece asayişi, sadece güvenliği, sadece huzur ve barışı temin etmiyorsunuz. Her biriniz aynı zamanda görevinizi eksiksiz yaparak ülkemizin itibarına, ülkemizin gelişmesine de önemli katkılar sağlıyorsunuz. Türkiye'nin yıldızının parlamasında, bölgesinin turizm, ticaret ve ekonomi merkezi haline gelmesinde sizlerin çok büyük emeği var" diye konuştu.

Haberin Devamı

'BÖYLE BÜYÜK BİR SINAMANIN ÜSTESİNDEN ALNIMIZIN AKIYLA GELDİK'

Oktay, konuşmasının devamında, "Bugün ekonomisiyle, demokrasisiyle, tesis ettiği huzur ortamıyla öne çıkan bir Türkiye gerçeğinden bahsediyorsak, hiç şüphesiz bunun aktörlerinden birisi de polisimizdir, farklı birimleriyle emniyet teşkilatımızdır. Asrın felaketiyle sarsıldığımız 6 Şubat depremlerinde buna bir kez daha şahit olduk. Depremde vefat eden 50 bini aşkın insanımız arasında 216 da emniyet mensubumuz bulunuyordu. Kendi acılarına ve kayıplarına rağmen polis teşkilatımız, depremin ilk anından itibaren depremzedelerimizin imdadına koştu. Arama-kurtarma çalışmalarından asayişin teminine, yardım dağıtımından koordinasyon faaliyetlerine kadar her alanda polislerimiz görev aldı. 11 ilimizde yaşayan 14 milyon insanımızın etkilendiği böyle büyük bir sınamanın üstesinden alnımızın akıyla geldik. Güvenlik noktasında ufak-tefek olaylar dışında hamdolsun hiçbir sorunla karşılaşmadık. Bırakın deprem felaketini, birkaç saatlik elektrik kesintilerinde bile başka ülkelerde, yağmadan hırsızlığa neler yaşandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Milletimiz, bu yönüyle de farkını ve asaletini çok net biçimde göstermiştir. Şu anda da 20 bin takviyeyle birlikte toplam 70 bin emniyet personelimiz bölgede görev yapıyor. Bir an önce hayatın normale dönmesi, yaralarımızın sarılması için bu 70 bin kardeşimiz, yalan ve iftiralara aldırmadan, elini taşın altına koyuyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'TERÖR ÖRGÜTÜ SEBEBİYLE YAPRAK KIPIRDAMAYAN İLLER ARTIK TURİST ÇEKİYOR'

Oktay, son yıllarda dünyanın sağlıktan güvenliğe pek çok alanda adeta bir kriz fırtınasından geçtiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Koronavirüs salgınını henüz atlatmışken, iki komşumuz arasında başlayan sıcak çatışmaların ve bunun yıkıcı sonuçlarının etkisi altında kaldık. Yakın coğrafyamızda halen devam eden bu kanlı savaşı, kışkırtmalara rağmen, ülkemiz sınırları dışında tutmayı başardık. Dahası esir takasından tahıl mutabakatına kadar attığımız adımlarla, Türkiye'yi bu sürecin kilit ülkesi konumuna getirdik. Çevremizde bir güvenlik ve barış kuşağı oluşturmak için, tıpkı bir kuyumcu hassasiyetiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla, biliyorsunuz, bir süre önce terörle mücadele konseptimizde köklü bir değişikliğe gittik. Artık vatanımıza yönelik tehdit ve tehlikeleri içeride değil, sınırlarımızın dışında, mümkün olan en uzak mesafede karşılıyoruz. Tehditlerin kapımıza gelmesini beklemiyor; terör örgütlerinin tepelerine biniyor, inlerini tek tek başlarına geçiriyoruz. Sınır ötesi harekâtlarımız sayesinde bölücü terör örgütünü, tüm uzantılarıyla birlikte, Suriye ve Irak’ta hareket edemez hale getirdik. Kesintisiz ve sürekli operasyonlarımız neticesinde, Doğu ve Güneydoğu bölgemizde sükunet hakim, huzur hakim. Bölücü terör örgütünün baskısı sebebiyle yaprak kıpırdamayan illerimiz; artık yatırım alıyor, turist çekiyor; ticarette, istihdamda, üretimde, tarımda, hayvancılıkta adeta destan yazıyor."

Haberin Devamı

'MİLLET DÜŞMANLARININ UMUDUNU BU SEÇİMLERE BAĞLADIĞINI GÖRÜYORUZ'

Oktay, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta bir seçime gideceğini hatırlatarak, "Bu seçimin, ülkemizin en kritik seçimlerinden biri olacağı anlaşılıyor. Gerek uluslararası basında ardı ardına çıkan makaleler, haberler, gerekse en üst düzeyde yapılan açıklamalar bu gerçeği ortaya koyuyor. Bölücü terör örgütü elebaşlarından FETÖ'cü alçaklara kadar envai çeşit millet düşmanının da umudunu bu seçimlere bağladığını görüyoruz. Türk demokrasisinin bu imtihanı başarıyla verebilmesi noktasında sizlere çok ciddi görevler düşüyor. Seçim sürecimize gölge düşürmeye matuf çabaların olması muhtemeldir. Geçen hafta yaşanan bazı hadiseler ve yapılan sorumsuz açıklamalar, bu konudaki endişelerimizin yersiz olmadığını göstermiştir. Polisimizin; delilleriyle, kamera kayıtlarıyla, şahitleriyle ortaya çıkardığı bir olayın siyasi istismar malzemesi olarak kullanılması üzüntü vericidir. Siyasetçiler, bilhassa seçim döneminde kurumlarımıza ve topluma karşı daha fazla mesuliyet duygusuyla hareket etmelidir. Biz bugüne kadar sandığın itibarının zedelenmesine asla fırsat vermedik; bundan sonra bu tarz kötü niyetli girişimlere rıza göstermeyeceğiz. Gerek propaganda döneminde, gerekse seçim gününde her hangi bir zafiyetin oluşmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğinize inanıyorum. Vatandaşlarımızın iradelerini sandığa özgür bir şekilde yansıtabilmeleri için sizlerden görevinizi en güzel şekilde yapmanızı bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.