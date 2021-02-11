Fuat Oktay KKTC'de... Kıbrıs’ta çözüm iki devletli olacak

Oktay, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Miçotakis’le görüşebileceğini söylerken, Miçotakis’in kapalı kapılar ardından meydan okumaları kimsenin haddine değildir. Türkiye masada çözüm olmazsa, çözüm neredeyse orada gereğini yapar” diye konuştu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da görüşmede, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e sert cevap veren ve Kıbrıs’ta iki devletli çözümden vazgeçilmeyeceğini ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Fevkalade önemli cevaplar verdiniz, çılgın Türkler olarak Türkiye’nin desteğiyle başımız dik durmaya ve gereğini yapmaya devam edeceğiz” dedi.