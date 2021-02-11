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Gündem
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fuat Oktay KKTC'de... Kıbrıs’ta çözüm iki devletli olacak

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Fuat Oktay KKTC'de... Kıbrıs’ta çözüm iki devletli olacak
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KKTC ile Türkiye arasındaki 2021 mali protokol ön görüşmelerinde bulunmak üzere Lefkoşa’ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs sorununda iki devletli çözüm konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Oktay, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Miçotakis’le görüşebileceğini söylerken, Miçotakis’in kapalı kapılar ardından meydan okumaları kimsenin haddine değildir. Türkiye masada çözüm olmazsa, çözüm neredeyse orada gereğini yapar” diye konuştu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da görüşmede, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e sert cevap veren ve Kıbrıs’ta iki devletli çözümden vazgeçilmeyeceğini ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Fevkalade önemli cevaplar verdiniz, çılgın Türkler olarak Türkiye’nin desteğiyle başımız dik durmaya ve gereğini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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