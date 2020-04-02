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DHA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 18:35,Son Güncelleme:/

Fuat Oktay, kampanyaya bağış yapan Hilal'e bisiklet hediye etti

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Fuat Oktay, kampanyaya bağış yapan Hilal'e bisiklet hediye etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat'ta bisiklet almak için biriktirdiği 120 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 9 yaşındaki Hilal Su Mert'e teşekkür ederek, bisiklet hediye etti.

Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde yaşayan Eda-Yakup Mert çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Hilal Su Mert, bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği 120 TL'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Hilal'ın bu davranışını öğrenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar'ı arayarak, kendi adına bisiklet alınıp hediye edilmesini istedi. Bunun üzerine Başkan Coşar, satın alınan bisikleti Ovakent beldesine götürüp Hilal'a teslim etti. Teslim sırasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başkan Coşar'ı arayarak Hilal ile görüşüp teşekkür etti.

Fuat Oktay, kampanyaya bağış yapan Hilale bisiklet hediye etti

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