Oktay: İlk hedefimiz 1 milyon Togg'u yollara sürmek

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan İlçesi Sivil Toplum Kuruluşları ile Salon Toplantısı'nda konuştu.

Oktay, "Sözlerimin başında STK'larımızın her zaman yanında olan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her birinize en kalbi selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum. Gazi Başkent'imizin her kesimindeki vatandaşlarımıza sizlerin vasıtasıyla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Gazi Meclisimizin merkezi ülkemizin metropol şehri Ankara'mızda sizlerle bir arada bulunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Ayrıca, sözlerimin başında sizlere, Ankaralı STK'larımıza, derneklerimize özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Malumunuz, 6 Şubat'ta dünya tarihinde bir örneğinin daha kaydedilmediği, asrın felaketi olarak bilinen depremler fırtınası yaşadık. 11 ilimiz maalesef ardı ardına gelen bu depremler fırtınasından büyük zarar gördü. Depremin ilk günlerinden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızla, Bakan arkadaşlarımızla sahaya indik, çalışmaları koordine ettik, depremzede vatandaşlarımızın yanından bir an olsun ayrılmadık" dedi.



'ANKARA EN FAZLA İHRACAT YAPAN ŞEHİRLER ARASINDA İLK 5'TE YER ALIYOR"



Oktay, geçen 20 yılda milletin desteğiyle çok büyük işler başardıklarını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ülke genelinde rekorlara imza atarken, şehirlerimizi de tek tek inşa ettik. Hamdolsun, bugün, geçmişle kıyas kabul etmeyecek bir Ankara var. Ankara bugün artık bir dünya başkenti. Onurlu bir dış politikanın, güçlü bir ekonominin kalbi. Ankara bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde küresel barışın inşasına büyük katkılar sağlayan bir başkente dönüştü. 20 yıl uluslararası platformlarda fazla dikkate alınmayan bir Ankara varken, bugün, uluslararası meselelerde ne söyleyeceği, nasıl bir tavır belirleyeceği dikkatle beklenen bir Ankara var. Şehircilik açısından baktığımızda da benzer bir gelişim kat ettiğini görürsünüz. Ankara'ya memur kenti derlerdi. Tarım kenti derlerdi. Ankara AK Parti iktidarında memur kenti imajından sıyrıldı, Türkiye'nin en üretken şehirlerinden biri haline geldi. Altın gibi parlayan sanayisiyle, savunma sanayimizden teknoloji altyapımıza kadar birçok şehre parmak ısırtan bir başarıya sahip. Ankara, şu anda 200’e yakın ülkeye ihracat yapabilme kapasitesine sahip bir şehir. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan şehirleri listesinde ilk beşte yer alıyor. Şehir hastaneleri, üniversiteleri, teknoparkları, organize sanayi bölgeleri ve savunma sanayisine katkıları ile Ankara bugün yepyeni bir kimliğe büründü. Termal sağlık turizmindeki, fuar ve kongre turizmindeki potansiyelini harekete geçirdi ve çok büyük mesafeler kat etti."

Haberin Devamı

'ÜLKEMİZİ ASIRLIK ESER VE HİZMETLERLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Haberin Devamı

Oktay, kendilerinin bugüne kadar birçok söz verdiğini ve hemen her sözlerini yerine getirdiklerini belirterek, "Milletimizle birlikte kurduğumuz birçok hayali teker teker gerçeğe dönüştürdük. Şimdi bir hayalimiz daha var, o da 'Türkiye Yüzyılı.' Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, bugüne kadar yaptıklarımızın üzerine koyarak hedeflerimizi aşmak istiyoruz. Yeni bir ufuk açmak istiyoruz. Yeni bir yüzyılda, yeni bir Türkiye hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılında, inşallah Ankara'mızın her bir köşesini en iyi hizmetlerle buluşturacağız. Son 20 yılda Ankara'mıza toplam 604 milyar 559 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Havalimanlarından köprülere, şehir hastanelerinden üniversitelere, Organize Sanayi Bölgelerimizden (OSB) savunma sanayiindeki başarılara; son 20 yılda yapılan icraatları anlatmak için hep birlikte sahada mücadele vereceğiz. Bilkent Şehir Hastanesi’nden Etlik Şehir Hastanesi'ne, Millet Bahçelerimizden TOKİ konutları projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Daha dün Cumhurbaşkanımız tarafından Ankara'daki metro hattında kilit nokta olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılışı gerçekleştirdik. Ankara, şehircilik ve ulaşım açısından önemli bir esere, önemli bir hizmete kavuştu. Önümüzdeki dönemde de, geçtiğimiz 20 yılda olduğu gibi, yine sizlerle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek, ülkemizi asırlık eser ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Haberin Devamı

'7 CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞIYLA ÜLKEYİ YÖNETECEKLERİNİ VAAT EDİYORLAR'

Oktay, bir yanda AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın hizmet ve eser siyasetinin diğer yanda ise pusu siyaseti, kumar siyaseti, şantaj siyaseti olduğunu ifade ederek, "Bir yanda yerli ve milli bir siyaset vaat eden Cumhur İttifakı ve AK Parti, diğer yanda bütün kazanımları yok etmek isteyen bir 6'lı maşa siyaseti. Bir yanda istikrar vaat eden Cumhur İttifakı siyaseti, diğer yanda Türkiye'yi 90'lı yılların istikrarsız koalisyon günlerine geri götürmek isteyen 'zillet ittifakı' siyaseti. Hatırlayın; 90'lı yıllarda 3 partili koalisyonlar vardı. Her gelene koltuk dağıta dağıta Türkiye'yi en son 36 Bakanlıkla yönetmeye başlamışlardı. İşte şimdi de aynı değil mi? 7 Cumhurbaşkanı yardımcılığıyla ülkeyi yöneteceklerini vaat ediyorlar. Herhalde bakanlık sayısını da 40'lara 50'lere çıkarırlar. Köprülere, yollara, hastanelere, okullara, barajlara gidecek kaynak, bunların koltuklarına yetmez. 14 Mayıs günü oy pusulasında görünürde pek çok seçenek yer alacak. Esasında ise Türkiye, o gün sadece iki tercihten birini seçecek. Pusulanın bir yanında Kandil'in, Pensilvanya'nın ve Türkiye düşmanlarının yüzünü güldürecek olan bir zihniyet var; diğer yanında ise Türkiye sevdalılarının, yüreği vatan aşkı ile çarpanların tercihi var. Pusulanın bir yanında Türkiye'ye diz çöktürmeyi umanlar var, diğer yanda Türkiye'yi şahlandırmak isteyenler var. Pusulanın bir yanında iktidar olabilmek uğruna PKK'nın kurşun askeri olmaya razı olanlar var; diğer yanda ise terörün inine giren, girmeye devam edecek olan bir anlayış var" dedi.