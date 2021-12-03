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Fuat Oktay: Devlet kurumları muhalefetin şov yapacağı mekan değil

#Fuat Oktay#Kemal Kılıçdaroğlu#Tüik
Fuat Oktay: Devlet kurumları muhalefetin şov yapacağı mekan değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp, şov yapacağı mekanlar değildir" açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, randevu talebinin kabul edilmemesi üzerine Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) gitmesine ilişkin açıklama yaptı.

Fuat Oktay, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp, şov yapacağı mekanlar değildir. Zorbavari yaklaşımlarla Türkiye’nin kurumlarını tehdit eden ve yıpratmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve şürekâsı kimlerin çıkarlarına hizmet ediyor? Ülkemizin ve milletimizin çıkarına olmadığı kesin" dedi.

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#Fuat Oktay#Kemal Kılıçdaroğlu#Tüik

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