Fuat Oktay: Asla bölgecilik, mezhepçilik yapmadık

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hepimiz biliyoruz; Recep Tayyip Erdoğan Yozgat'a aşık, Yozgat da Recep Tayyip Erdoğan'a aşık. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle iletmemi söylediler. Yiğidin harman olduğu Yozgat'a, şehitler diyarı Yozgat'a, kahramanlar diyarı, pehlivanlar diyarı, mert insanların şehri Yozgat'a en kalbi selamlarını ilettiler. İşte ben de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetini siz değerli hemşerilerime iletiyorum. Biliyorum, hepiniz Sayın Cumhurbaşkanımızı bekliyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın hepinizin gönlünde ayrı bir yeri var. Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkeye, bu millete o kadar sevdalıdır ki; gece uyku bilmez, gündüz yorulmak bilmez. Çünkü aşk ile çalışıyor, şevk ile çalışıyor, sevda ile çalışıyor. Sadece bugün biraz istirahat etmesi gerekti. Yarın daha hızlı, daha dinamik, daha coşkulu çalışabilmek için; bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çok sevdiği milletine hizmetkar olabilmek için küçük bir ara vermesi gerekti.

Haberin Devamı

'7 ADET MİLLET BAHÇESİNİN YAPIMINA DA DEVAM EDİYORUZ'

Bugüne kadar şehrimize yaklaşık 50 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Üniversiteden şehir hastanesine, yurt binalarından spor tesislerine, toplu konuttan millet bahçelerine sayısız eser ve hizmeti şehrimize kazandırdık. Şehir sınırları içindeki bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 44 kilometreden 389 kilometreye çıkardık. Sizlerin en büyük talebi olan havalimanımızın inşasını, inşallah yıl bitmeden tamamlamış olacağız. Yaptığımız barajlarla, organize sanayi bölgeleriyle, getirdiğimiz doğal gazla, verdiğimiz desteklerle Yozgat'ı geliştirmek için çalıştık, çabaladık. Yozgat'ımızın doğasıyla iç içe ve sosyal kullanımları da içeren toplam 200 bin 9 metre kare olan Millet Bahçemizi açtık. 7 adet Millet bahçesinin de yapımına devam ediyoruz. 9 adet baraj ve 36 adet sulama tesisi bulunan Yozgat'ımıza tarım alanında son 21 yılda toplam 7 milyar 743 milyon liralık destek sağladık. 8 bin 986 kişi kapasiteli 9 yurt, 5 gençlik merkezi, 36 spor tesisini memleketimize kazandırdık. Yozgat Şehir Hastanesinden Bozok Üniversitemize, Yozgat'a her alanda yatırımlar yaptık. İnşallah önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanımız liderliğinde, eksikleri tamamlayarak, çok daha büyük yatırımları yaparak, şehrimizi hak ettiği yere çıkartacağız.

Haberin Devamı





'BİZE MİLLETİMİZİN DUASI YETER'



Daha önce verdikleri sözlerden herhangi birini, en azından kendi belediyelerinde tuttuklarını gördünüz mü? Ulaşımı, suyu, sütü, her şeyi bedava yapacaklardı. Yaptılar mı? Vatandaşa bedava traktör dağıtacaklardı. Dağıttılar mı? Ne sözlerini tuttular ne de tutmadıkları sözün hesabını millete verdiler. İşte bunun için 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapmalıyız. Ama biz ne söz verdiysek yaptık. Karadeniz gazını keşfedince, bunun kazancını milletimizle yönlendireceğiz dedik. Gazı devreye alır almaz, hemen konutlarda ısınma dâhil tüm tüketimi bir ay boyunca ücretsiz yaptık. Bununla kalmadık, doğal gaz faturalarının konutlarda kullanılan mutfak ve su ısıtma gideri kadar kısmını bir yıl boyunca bedava yaptık. Köprü yaparız, 'Millet köprü mü yiyecek' derler. Havalimanı yaparız, 'Buraya uçak inmez' derler. Baraj yaparız, 'Çevreye zarar veriyor' derler. Maden buluruz, petrol buluruz, doğal gaz çıkartırız, hepsine muhakkak bir kulp takarlar. Dünyanın ilk SİHA Uçak Gemisi'ni yaparız, 'maket' derler. Organize sanayi kurarız, fabrika açarız; inanmazlar, gidip sayım yapmaya kalkarlar. Hiç önemli değil. Bize milletimizin duası yeter.