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Fuat Oktay, Akif filmini izledi

#Fuat Oktay#Akif#Film
Fuat Oktay, Akif filmini izledi

Akif filminin yapımcı ekibi, geçen yıl setlerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a jest olarak özel gösterim düzenledi.

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Önceki akşam düzenlenen gösterimde Oktay’a başrol oyuncularından Yavuz Bingöl, filmin yönetmen koltuğunda oturan Sadullah Şentürk, filmin yapımcıları Harun Türk ve Baran Mayda’nın yanı sıra Mehmet Akif’in torunu Selma Argon Ersoy ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir eşlik etti.

Fuat Oktay, Akif filmini izledi
Fuat Oktay, Ankara’daki gösterimi Yavuz Bingöl ile izledi.

MÜCADELEYİ HİSSETTİK

Konukların beğeni ile izlediği film müzisyen Kıraç’ın İstiklal Marşı’nı seslendirişi ile sonlandı. Filmin ardından açıklamalarda bulunan Oktay, “İstiklal Marşı’mızın 100’üncü yılını kutluyoruz bu yıl. Bu mücadeleyi bir anlamda filmin içerisine girerek tekrar hissetme şansı bulduk. Mehmet Akif’in 100 yıl öncesindeki anlatımıyla bugün bir kez daha farkına vardık. Mehmet Akif Ersoy’un düşünce dünyasını bizlere aktaran torunu Selma Hanım’a da teşekkür ediyorum” dedi.

Oktay, önceki yıl İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı dolayısıyla çekilen ‘Akif’ filminin setini ziyaret etmişti.

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#Fuat Oktay#Akif#Film