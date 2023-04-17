Fuat Oktay: 14 Mayıs'ta millet olarak Türkiye'nin kaderini oylayacağız

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AK Parti'den Ankara 3'üncü bölge 1'inci sıra milletvekili adayı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Nallıhan esnafını ziyaret eden Oktay, vatandaşlar ile sohbet etti. Ardından AK Parti Nallıhan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Oktay, daha sonra Nallıhan mahalle muhtarları ve mahalle başkanları ile toplantı gerçekleştirerek muhtarların sorunlarını ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini dinledi. Oktay, Türkiye'nin milli filosuyla denizden kendi gazını çıkartacağını ve çıkarılan gazın kullanıma sunulacağını belirterek, "Ne dedik, Türkiye'yi enerji üssü haline getirelim ki bizim vatandaşımız, Nallıhanlı kardeşimiz doğalgazını, elektriğini daha ucuza kullanabilsin. Çünkü 100 milyar doların üzerinde yıllık maliyet ödüyoruz. Biz ne zaman Türkiye'yi enerji üssü haline getireceğiz dedik, bütün dünya rahatsız oldu" diye konuştu.

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'BİZ, ARTIK BAŞKALARININ YAZDIĞI SENARYOLARDA OYNAYAN FİGÜRANLAR DEĞİLİZ'

Oktay, daha sonra AK Parti Nallıhan İlçe Teşkilatı'nca düzenlenen iftar programına katıldı. Burada konuşan Oktay, 14 Mayıs seçimlerinin yaklaştığını hatırlatarak, "14 Mayıs'ta millet olarak Türkiye'nin kaderini oylayacağız. Ancak, Türkiye'nin kaderiyle oynanmasına da asla müsaade etmeyeceğiz. Çünkü yapılmak istenen bu. Zillet ittifakının, yedili maşanın istediği, arzu ettiği şey, Türkiye'nin kaderiyle oynamak. Kandil'in, Pensilvanya'nın ve ağababalarının talimatlarıyla Türkiye'nin istikametini değiştirmek, Türkiye'yi dizginlemek istiyorlar. Sen misin 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen, sen misin Ayasofya'yı açan, sen misin İHA'ları, SİHA'ları, uçak gemilerini yapan. Sen misin Karadeniz'de, Akdeniz'de racon kesen. Sen misin içeride FETÖ kuklasının ellerini kıran, sen misin Kandil'i bitirme noktasına getiren. Sen misin bizim otomobillerimizi almak yerine kendi otomobilini üreten, sen misin dış güçlerin uydusu olmak yerine uzaya uydu fırlatan, uzay yarışında yerini alan. Yahu diyorlar, sen düne kadar IMF'den borç alan, faizini bile ödeyemeyen bir ülkeydin. Sen diyorlar, düne kadar bankalarını hortumladığımız, eline vurup ekmeğini aldığımız bir ülkeydin. Sen diyorlar, düne kadar teröre boyun eğen, kendi silahlarını üretmekten aciz bir ülkeydin. Biz de diyoruz ki, o günlerin Türkiye'si artık büyüdü, gelişti her alanda dünya ile dünyanın önde gelen ülkeleri ile rekabet eden bir ülke haline geldi. Biz, artık başkalarının yazdığı senaryolarda oynayan figüranlar değiliz. Artık kendi senaryosunu kendi yazan, kendi liginde başrol oynayan bir aktörüz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendi hikayemizi yazıyoruz. Bu hikayenin adı, 'Türkiye Yüzyılı'dır" dedi.

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'YERİMİZ DE BELLİ, SAFIMIZ DA BELLİ'

14 Mayıs seçimlerinin, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında bir seçim olmadığını söyleyen Oktay, "Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerle, Türkiye'yi şahlandırmak isteyenlerin mücadelesidir. FETÖ'ye dönüş bileti kesmek istemiyorsak, PKK'ya sınırlardan giriş vizesi vermek istemiyorsak, Kandil'e teslim olmak istemiyorsak, IMF'ye boyun eğmek istemiyorsak, başka bir ülkenin müstemlekesi ve CHP zihniyetinin bir lekesi olmak istemiyorsak, yerimiz de belli, safımız da belli kardeşim. Yerimiz AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın yanı. Yerimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı. 14 Mayıs'ta, oy pusulasına mührü basarken, Cumhurbaşkanlığı'nda Erdoğan'a, parlamentoda AK Parti'ye ve Cumhur İttifakına mührü basacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)