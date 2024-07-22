FT: Yatırımcılar milyarlarca doları Türk lirasına yatırıyor

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‘Yatırımcılar milyarlarca doları Türk lirasına yatırıyor’ başlıklı analizde, düşük maliyetli para ile borçlanıp bu tutarı getirisi yüksek paralara yatırma anlamına gelen ‘carry trade’ akışına işaret edildi. Analizde, TL’nin yılbaşından bu yana ABD dolarına karşı yüzde 18’lik getiriyle bu alanda Arjantin pesosunun ardından gelişen ülke para birimleri arsında ikinci sırada yer aldığı aktarıldı. Türkiye’ye Ekim 2023’ten bu yana toplamda 24 milyar dolarlık carry trade amaçlı fon akışı ve TL tahvillere de son bir yılda 12.5 milyar dolarlık yabancı girişi olduğunun belirtildiği analizde, TL tahvillerdeki yabancı payının ise bir senede yüzde 0.6’dan yüzde 6.7’ye yükseldiğine; TCMB’nin net dış varlıklarının da -20 milyar dolardan +40 milyar dolara yükseldiğine dikkat çekildi.

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‘DOLARA KAÇAN TÜRKLER DE DÖNÜYOR’

Bir hedge fon yöneticisi, şu anda ‘Türkiye’yi sevdiğini’ belirterek “Türk tasarruf sahipleri dolara kaçtı ama şimdi geri dönüyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Görüşlerine yer verilen FIM Partners’ın makro strateji şefi Charlie Robertson da, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in doğrudan yatırımcıların ihtiyaç duyduğu öngörülebilirliği sunabileceğini söyledi ancak bunun karşılığının ancak birkaç yıl içinde alınabileceğini dile getirdi.

Analizde bir yandan da son dönemde Türkiye’ye gelen sıcak paranın küresel şok durumunda hızla kaçabileceğine yönelik uyarılar yapıldı.