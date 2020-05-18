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Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 18.05.2020 - 10:06,Son Güncelleme:

FSM'de yasağın 3. gününde denetimler sürüyor

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FSM'de yasağın 3. gününde denetimler sürüyor
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POLİS ekipleri sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde denetimlerini sürdürdü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan denetimlerde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde kurulan denetim noktasından geçen tüm araçlar polis ekipleri tarafından tek tek durduruldu. Araçların içinde bulunan kişilerin izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Bu noktadan geçen araçlar ise kuyruk oluşturdu.

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