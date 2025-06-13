FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu FSM Köprüsü girişi Sarıyer mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin benzini bitince sürücüsü aracını emniyet şeridine çekti.

Otomobili fark edemeyen motosiklet sürücüsü ise otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan sürücü ve arkasında bulunan yolcu ağır yaralanırken, arkadan gelen başka bir motosiklet ise kazaya karışan motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.