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Frenle gazı karıştırınca 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü

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#İstanbul#Beşiktaş#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 13:10

Beşiktaş’ta aracını park ettiği sırada fren yerine gaza basan sürücü yaklaşık 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay, Turizm Sitesi Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Özgül Tuygun otomobilini park ettiği sırada fren yerine gaza bastı.

Frenle gazı karıştırınca 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü

Yaklaşık 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından aracından çıkarıldı.Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Apartman boşluğuna düşen araç ise, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Frenle gazı karıştırınca 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü

Apartman sakini Özcan Arslan "Bizim burada komşumuz. Gelirken herhalde frene basmayı unuttu veya ayağı takıldı herhalde. İndi aşağıya. Pedalları da karıştırmış olabilir.

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Frenle gazı karıştırınca 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü

Yokuştan aşağıya inerekten buraya gelmiş. Biz evde oturuyorduk. Ses duyunca dışarıya çıktık. İtfaiye ve sağlık ekibini çağırdık. Yaralıyı aldılar götürdüler. Tek başına kadın sürücüydü." dedi.

Frenle gazı karıştırınca 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü

Frenle gazı karıştırınca 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü

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#İstanbul#Beşiktaş#Kaza

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