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Gündem
Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN- Mehmet İNAN/DHA
Haber Giriş: 13.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Freni patlayan TIR dehşet saçtı

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Freni patlayan TIR dehşet saçtı

BURSA’nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde dün akşam freni boşalan bir TIR, sürücüsü Faruk E.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Faruk E. kornaya basarak önündeki araçları uyarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. TIR, araçlara bir bir çarparak, altına aldı ve sürükledi. Ortalık kan gölüne dönerken, 20 araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu ve Semih Ural’ın hayatını kaybettiği belirlendi, Yaralanan 9’u ağır, 21 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Recep Göler de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Kazada hayatını kaybedenlerden Semih Ural’ın, bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Profesyonel fotoğrafçı olan 1 çocuk babası Ural, doğum gününde toprağa verilecek. m 

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