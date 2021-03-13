Freni patlayan TIR dehşet saçtı

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu ve Semih Ural’ın hayatını kaybettiği belirlendi, Yaralanan 9’u ağır, 21 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Recep Göler de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Kazada hayatını kaybedenlerden Semih Ural’ın, bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Profesyonel fotoğrafçı olan 1 çocuk babası Ural, doğum gününde toprağa verilecek. m

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