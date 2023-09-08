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Freni patlayan taksi 3 araca çarptı: 1 yaralı

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#Kağıthane#Taksi#Fren
Freni patlayan taksi 3 araca çarptı: 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 02:27

Kağıthane'de yokuş aşağı inerken freni patlayan taksi, park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi. Kazada taksi şoförü yaralandı. Kaza sonrası hasar gören araçlar çekici yardımıyla sokaktan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaza, saat 23.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Güntepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı inerken freni patlayan taksi, duramayarak park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada, taksi şoförü yaralanırken kaza anında sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Mahalle sakini Cengiz Kaya, "Evin penceresindeydim, bir ses duydum. Sokağa baktığımda, taksinin hızla gelip, otomobile vurduğunu gördüm. Arabaya vurduktan sonra geri geldiğini gördüm. 2 dakika sonra arabadan inip telefonla konuştu, 'Kaptan arabayı vurdum, arabanın freni patladı' dedi. 2 dakika sonra yere bayılıp kendinden geçti. Ondan sonra ambulans gelip burada müdahale etti. Hastaneye götürdüler. Allah vere sokak boştu, kimseye bir şey olmadı" şeklinde konuştu. 

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Kaza sonrası hasar gören araçlar çekici yardımıyla sokaktan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kağıthane#Taksi#Fren

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