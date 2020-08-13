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Haber Giriş: 13.08.2020 - 15:05,Son Güncelleme:

Freni patlayan otomobil takla attı: 5 yaralı

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Freni patlayan otomobil takla attı: 5 yaralı
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DENİZLİ'den Muğla'ya tatile gelen aile, otomobilin freninin patlaması sonucu takla atarak önündeki araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Milas-Yatağan Karayolu Eskihisar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ethem Yılmaz yönetimindeki 20 ABB 696 plakalı otomobil, iddiaya göre freni patlayınca kontrolden çıktı ve takla attı. Takla attıktan sonra duramayan otomobil, aynı şeritte seyir halindeki Özkan Uysal idaresindeki 34 LP 2049 plakalı otomobile arkadan çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsü Yılmaz ve yanında bulunan 4 kişi kazada yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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