Freni patlayan kamyon faciası! 10 araca çarptı, çok sayıda yaralı var

Haberin Devamı

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Göreme beldesi Bilal Eroğlu Caddesi'nde yaşandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 CVJ 721 plakalı kamyonun Göreme beldesine gelirken bir anda freni patladı. Rampa aşağı inen kamyon cadde üzerinde bulunan park halindeki 10 araca çarptıktan sonra sulama kanalına düştü.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Sulama kanalına düşen kamyonun şoförü araç içinde sıkıştı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında sürücü araçtan çıkartıldı.

Haberin Devamı

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan 6 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.