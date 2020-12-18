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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)
Haber Giriş: 18.12.2020 - 17:40 | Son Güncelleme:

Freni boşalan TIR, iki araca çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

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Freni boşalan TIR, iki araca çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
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BİTLİS’te freni boşalan İran plakalı TIR'ın 2 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Freni boşalan TIR, iki araca çarptı: 2si ağır 4 yaralı
Kaza, Bitlis-Diyarbakır kara yolu üzerinde bulunan Karayolları 18’nci Şube Kavşağı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İran 57A16610 plakalı TIR'ın freninin boşalması sonucu önce kırmızı ışıkta bekleyen 34 DFE 020 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra Karayolları Şube Şefliği'ne ait duvara çarpan TIR, park halinde bulunan başka bir aracı da çarptıktan sonra durdu. Kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. 2 ayrı araçta bulunan 4 kişi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

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