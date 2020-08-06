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Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 06.08.2020 - 14:43,Son Güncelleme:

Freni boşalan minibüs elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

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Freni boşalan minibüs elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde freninin boşalması sonucu elektrik direğine çarpan minibüsün sürücüsü Recep Köseoğlu (53) ve gelini Sinem Köseoğlu (25) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gülüç Beldesi Çengelburnu Mahallesi Şehit Komiser Halis Çınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Recep Köseoğlu yönetimindeki 74 BM 339 plakalı minibüs, freninin boşalması sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Recep Köseoğlu ile gelini Sinem Köseoğlu yaralandı. Yaralıların yardımına koşan vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı Sinem Köseoğlu’nu araçtan çıkarıp, ambulansa aldı. Araçta sıkışan Recep Köseoğlu ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sinem Köseoğlu ile Recep Köseoğlu tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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