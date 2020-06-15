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Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2020 - 17:04,Son Güncelleme:

Freni boşalan kepçe eve girdi, içerdeki kadın bayıldı

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Freni boşalan kepçe eve girdi, içerdeki kadın bayıldı
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AYDIN’ın Koçarlı ilçesinde, rampa inerken freni boşalan kepçe bir evin duvarını yıktı. Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Mersinbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Rampa inen ve freni boşaldığı iddia edilen kepçenin operatörü Alptekin Yavuz, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir evin duvarını yıkarak içeriye giren kepçedeki Alptekin Yavuz ile yanında bulunan Efkan Özçelik yaralandı. Gürültüyle yıkılan duvardan içeriye giren kepçeyi gören ev sahibi Dürdane Ateş ise, korkudan baygınlık geçirdi. Yaralılar, ambulansla, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baygınlık geçiren Ateş de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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