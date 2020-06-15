Freni boşalan kepçe eve girdi, içerdeki kadın bayıldı

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Mersinbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Rampa inen ve freni boşaldığı iddia edilen kepçenin operatörü Alptekin Yavuz, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir evin duvarını yıkarak içeriye giren kepçedeki Alptekin Yavuz ile yanında bulunan Efkan Özçelik yaralandı. Gürültüyle yıkılan duvardan içeriye giren kepçeyi gören ev sahibi Dürdane Ateş ise, korkudan baygınlık geçirdi. Yaralılar, ambulansla, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baygınlık geçiren Ateş de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.