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DHA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 19:14,Son Güncelleme:/

Freni boşalan kamyonet okulun bahçesine düştü: 3 yaralı

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Ankara'da, freni boşalarak kontrolden çıkan kamyonet, lisenin bahçesine düştü, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çankaya ilçesinde Metin Akkuş Mahallesi, İlker Caddesi'nde meydana geldi. 58 BM 567 plakalı kağıt yüklü kamyonet, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarında bulunan Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine düştü. Kazada, sürücü ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Okulun bahçesine düşen kamyonet, vinç ile kaldırıldı. 

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