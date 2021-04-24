Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hatay'da freni boşalan elektrik kablosu yüklü kamyon, önüne çıkan 6 aracı hurdaya çevirdi, kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.
İddiaya göre, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 AT 1509 plakalı elektrik kablosu yüklü kamyon, freninin boşalması sonucu 6 araca arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirlendi.
Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından civardaki hastanelere kaldırıldı. Savaş alanına dönen kaza yerinde ekiplerin çalışmaları sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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