Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İddiaya göre, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 AT 1509 plakalı elektrik kablosu yüklü kamyon, freninin boşalması sonucu 6 araca arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirlendi.



Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından civardaki hastanelere kaldırıldı. Savaş alanına dönen kaza yerinde ekiplerin çalışmaları sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.







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