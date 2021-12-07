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Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

#Kamyon#Kaza#Fren

Ümraniye Merkez Mahallesi'nde yokuştan çıkan hafriyat kamyonu bir anda durdu. İddialara göre freni boşalan kamyon arkadan gelen araçlara çarpttı. Üstüne gelen kamyonu gören bir sürücü aracından atladı. Diğer araçların altında kalmaktan son anda kurdu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

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Olay, Ümraniye Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu rampa yukarı çıkarken aniden durdu. Arkasından seyir halinde olan 34 NP 0293, 34 BMH 496 ve 34 EKD 554 plakalı otomobiller ise dörtlülerini yakan kamyonun arkasında durdular. Aniden geri geriye gelmeye başlayan hafriyat kamyonu üç aracı ezerek durabildi. O sırada bir bakkalın önünde park halinde bulunan 34 SC 9127 ile 34 ZN 8085 plakalı otomobiller de kaza nedeniyle hasar gördü. Bu sırada en arkada bulunan 34 EKD 554 plakalı araç sürücüsü yaşadığı korkuyla kendisini dışarıya attı. Sürücü üstüne gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Olayı gören Ali Erdoğan, "Büyük bir hafriyat kamyonu yavaş yavaş geldi buradan. İlerideki köprüde, rampada stop etti galiba ya da freni boşaldı sanırsam. Arkasındaki araçlarla beraber duramadı park halinde olan araçlara da çarpa çarpa durdu. Bir arkadaşımızda sanırsam en arkadaki şofördü, kendisini yere attı, bileğinde ağrı vardı" dedi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

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GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI 

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Rampada duran hafriyat kamyonu bir kaç saniye sonra geri geri gelmeye başlıyor. O sırada otomobilleri önüne katıyor. Bir kişinin ise panikle otomobilden atladığı anlar da güvenlik kamerasına yansıyor. 

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#Kamyon#Kaza#Fren

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