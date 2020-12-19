MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFreni boşalan kamyon devrildi
GeriGündem Freni boşalan kamyon devrildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 19.12.2020 - 11:20 | Son Güncelleme:

Freni boşalan kamyon devrildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Freni boşalan kamyon devrildi
Abone Olgoogle-news

SİVAS'ta freni boşalan kamyon devrildi. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu 4 Eylül Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Muhsin Gözeler yönetimindeki 58 TL 769 plakalı mini ekskavatör yüklü kamyon, freninin boşalması sonrası kontrolden çıkarak yola devrildi. Sürücü Gözeler çevredekilerin yardımıyla kamyondan çıkarıldı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı. Kamyonda ve üzerindeki mini ekskavatörde maddi hasar meydana geldi. Kamyon sürücü Gözeler kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle