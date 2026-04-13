Freni boşalan kamyon dehşete yol açtı: 1'i çocuk 2 yaralı

#Trafik Kazası#Edirne#Minibüs Kazası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 17:55

Edirne’de, freninin boşaldığı öne sürülen minibüsün çarptığı 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Sarıcapaşa Mahallesi Şah Davut Sokak’ta meydana geldi. F.Y. idaresindeki minibüs, iddiaya göre frenin boşalması sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 3 araca, ardından sokakta yürüyen A.Ö. (59) ve yanındaki çocuğa çarptı. Kazada, minibüsün altında sıkışan A.Ö. ile ismi öğrenilemeyen çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle A.Ö. bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. A.Ö.’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü F.Y., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

