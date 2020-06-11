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Haber Giriş: 11.06.2020 - 17:50,Son Güncelleme:

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Ölüm onları kırmızı ışıkta buldu...

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Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Ölüm onları kırmızı ışıkta buldu...
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde freni boşalan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi 1489'uncu sokakta meydana geldi.

Yokuş aşağı giden Ömer Ertekin'in kullandığı 06 K 9554 plakalı hafriyat yüklü kamyonun frenini boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen E.Ö. yönetimindeki 06 L 7149 plakalı otomobile, S.T. yönetimindeki 26 NY 571 plakalı cipe ve A.K.'nın kullandığı 06 YFM 95 plakalı otomobile çarparak durdu.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı Ölüm onları kırmızı ışıkta buldu...

Kazada, Ömer Ertekin ile yanında bulunan A.E. ve M.E. ile cip sürücüsü S.T. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan kamyon sürücüsü Ömer Ertekin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı Ölüm onları kırmızı ışıkta buldu...

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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