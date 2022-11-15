Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 3 otomobil ile 2 yayaya çarpıp, iş yerine daldı

Haberin Devamı

Kaza, Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Fehmi Okcu, kullandığı 41 HJ 511 plakalı hafriyat kamyonunu park edip, lokantaya gitti. Bu sırada freni boşalarak hareketlenen kamyon, park halindeki 3 otomobile ve sokaktaki Osman Çelik (52) ile Cemil Demir'e (66) çarpıp, iş yerine girdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı, tedaviye alındı.

Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansırken, Fehmi Okcu gözaltına alındı. Polisteki ifadesinin ardından Okcu, serbest kaldı.

Kazadan kıl payı kurtulan Sabri Aslıtürk (62) de "İş yerimin önündeki çiçeği suladım. Elimdeki fırçayı koymak için içeri girerken kaza oldu. Allah korudu" dedi.