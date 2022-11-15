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Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 3 otomobil ile 2 yayaya çarpıp, iş yerine daldı

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#Kamyon#Bursa#Fren
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 3 otomobil ile 2 yayaya çarpıp, iş yerine daldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 11:58

Bursa'da park halindeyken freni boşalan kamyon, hareketlenerek 3 otomobile ve 2 kişiye çarptıktan sonra iş yerine daldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Fehmi Okcu, kullandığı 41 HJ 511 plakalı hafriyat kamyonunu park edip, lokantaya gitti. Bu sırada freni boşalarak hareketlenen kamyon, park halindeki 3 otomobile ve sokaktaki Osman Çelik (52) ile Cemil Demir'e (66) çarpıp, iş yerine girdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı, tedaviye alındı.

Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansırken, Fehmi Okcu gözaltına alındı. Polisteki ifadesinin ardından Okcu, serbest kaldı.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 3 otomobil ile 2 yayaya çarpıp, iş yerine daldı

Kazadan kıl payı kurtulan Sabri Aslıtürk (62) de "İş yerimin önündeki çiçeği suladım. Elimdeki fırçayı koymak için içeri girerken kaza oldu. Allah korudu" dedi.

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#Kamyon#Bursa#Fren

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