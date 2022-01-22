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Freni boşalan araç takla attı: O anlar kamerada

#Kaza#Takla#Otomobil
Freni boşalan araç takla attı: O anlar kamerada

Ataşehir’de seyir halinde olan otomobil, freni boşalınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarpıp takla attı. Ehliyeti olmadığı öne sürülen otomobil sürücüsü de olay yerinden kaçtı. Takla atan otomobil güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Ataşehir Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Turgut Özal Bulvarı’nda seyir halinde olan otomobil sürücüsü freni boşalınca direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak takla attı. Olayı gören çevredekiler polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Fakat ehliyeti olmadığı iddia edilen otomobil sürücüsü, olay yerinden hızla kaçtı. Kısa sürede olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde sürücünün olmadığını görünce çalışma başlattı. Aracın takla attığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“POLİSLER GELDİĞİNDE GÖRMEDİM GÖZDEN KAYBOLDU, KAÇTI SANIRIM”

Kaza anlarını gören ve ekiplere haber veren Demet Yalçın, “Ben burada telefonla konuşuyordum. Bir anda araç, sol şeritten, karşı yoldan geldi ve tepetaklak oldu. Ondan sonra polis ekiplerine haber verdim. Daha sonra sürücü buradan çıktı. Yolda tuzlama yapan çalışanlarla konuştu. Daha sonra da ambulans, polisler geldiğinde zaten görmedim. Bir yerlere gitti, gözden kayboldu kaçtı sanırım.” dedi.

“ŞOFÖRÜ KİMSE GÖRMEDİ, NEREDE OLDUĞU BELLİ DEĞİL”

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Vatandaşlardan Kaşif Öztepe ise “ Kaza 2 saat önce oldu. Sanırım aracın freni boşalmış. Araç bariyerlere girdiği zaman takla attı. Benim gördüğüm oydu. Daha sonrasında polis ekibi, ambulanslar geldi ama aracın şoförü bulunmadı. Kaçmış herhalde bilmiyorum. Şoförü kimse görmedi. Nerede olduğu belli değil. Herhalde kaza yapınca olay yerinden kaçtı. Muhtemelen belki ehliyeti de yoktur. “ ifadelerini kullandı.

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#Kaza#Takla#Otomobil

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