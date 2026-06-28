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Fren yerine gaza bastığı araçla denize düştü! 112’ye yol tarifi: Tam köprü manzarasına karşı battı

Güncelleme Tarihi:

#Araba#Deniz#Battı
Fren yerine gaza bastığı araçla denize düştü 112’ye yol tarifi: Tam köprü manzarasına karşı battı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 09:39

Sarıyer‘de fren yerine gaza basan sürücü otomobiliyle denize düştü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak sahile çıkan sürücü kurtulurken o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan kişinin otomobilin battığı yeri, "Adamın battığı nokta çok güzel, tam köprü manzarasına karşı" sözleriyle anlattığı anlar yer alıyor.

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Olay, saat 00.45 sıralarında Rumeli Kavağı Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fren yerine gaza bastığı iddia edilen sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobille denize düştü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü sahile çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri çevrede önlem aldı. Aracın vinç yardımıyla denizden çıkarıldığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Fren yerine gaza bastığı araçla denize düştü 112’ye yol tarifi: Tam köprü manzarasına karşı battı

O ANLAR KAMERADA

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Olayı gören bir kişi yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde otomobilin denize düştüğünü fark eden kişinin önce "Araba gitti, arabaya yazık oldu” dediği anlar görülüyor.

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Fren yerine gaza bastığı araçla denize düştü 112’ye yol tarifi: Tam köprü manzarasına karşı battı

“BATTI ARABA”

Görgü tanığı kazanın yaşandığı yerin Rumeli Kavağı olduğunu söyledikten sonra çevredekilerden birinin sürücünün alkollü olabileceğini öne sürdüğü, bunun üzerine polisi aramalarını istediği anlar da görüntülerde yer alıyor. Otomobil su almaya başlayınca "Baba araba batıyor git gide" diyerek panik yaşayan kişinin itfaiyenin aranmasını istediği, otomobil suya gömülmeden önce "Oğlum batıyor, vallahi batıyor" dediği, aracın gözden kaybolmasının ardından ise "Battı araba" dediği anlar da cep telefonu görüntülerinde görülüyor.

Fren yerine gaza bastığı araçla denize düştü 112’ye yol tarifi: Tam köprü manzarasına karşı battı

“TAM KÖPRÜ MANZARASINA KARŞI”

Görüntülerin devamında cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan kişinin, Rumeli Kavağı girişinde otomobilin denize düştüğünü ihbar ettiği sırada, görevlinin 'Nereye uçtu' sorusu üzerine önce 'Manzaraya karşı' ardından da Rumeli Kavağı girişindeki deniz kenarını işaret ederek, "Adamın battığı nokta çok güzel, baksana tam köprü manzarasına karşı" dediği cümleleri de duyuluyor.

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Haritadan kontrol ederek görevlilere adresi tarif eden kişinin, görüşme sonunda otomobilin tamamen battığını söylediği anlar da görüntülerde görülüyor.

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#Araba#Deniz#Battı

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