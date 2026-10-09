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Fren yerine gaza bastı, otomobille markete daldı: O anlar kamerada

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#Bartın#Ulus#Trafik Kazası
Fren yerine gaza bastı, otomobille markete daldı: O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2026 09:47

Bartın, Ulus ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, sürücüsünün park etmeye çalıştığı otomobil kontrolden çıkarak marketin içine girdi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazanın güvenlik kamerası görüntütüsü ortaya çıktı.

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Kaza, dün saat 22.00 sıralarında ilçe merkezinde meydana geldi. Yol kenarına aracını park etmek isteyen H.K., fren yerine gaza basınca otomobil markete girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fren yerine gaza bastı, otomobille markete daldı: O anlar kamerada

H.K. kazadan yara almadan kurtulurken, markette hasar oluştu. H.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Bartın#Ulus#Trafik Kazası

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