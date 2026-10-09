Fren yerine gaza bastı, otomobille markete daldı: O anlar kamerada

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Kaza, dün saat 22.00 sıralarında ilçe merkezinde meydana geldi. Yol kenarına aracını park etmek isteyen H.K., fren yerine gaza basınca otomobil markete girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.K. kazadan yara almadan kurtulurken, markette hasar oluştu. H.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.